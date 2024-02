Genoa, che idea per Gilardino! Ecco come potrebbe trasformare l'attacco

Il Genoa nel prossimo turno di campionato affronterà l'Atalanta, in una partita difficile ma non proibitiva. Gilardino ha in mente una nuova idea per il suo attacco. Ecco come potrebbe cambiare la situazione offensiva nei prossimi turni di campionato.

Il Genoa contro l'Atalanta nel prossimo turno di campionato in arrivo non avrà vita facile. Ostica come sempre e peraltro in gran forma la squadra allenata da Gasperini. Contro i nerazzurri, la squadra di Gilardino se la giocherà come al solito, in attesa di affinare una nuova situazione di gioco offensiva.

Tridente in arrivo per il Genoa

Il Genoa come riporta il sito genoanews1893, in un futuro non troppo lontano potrebbe sfoderare il tridente delle meraviglie: Gudmundsson-Retegui-Vitinha. Tridente offensivo di qualità elevata, ma prima vanno trovati i giusti equilibri tattici. Albert Gudmundsson, con la sua abilità nel leggere il gioco e la sua precisione nei passaggi, potrebbe fornire gli assist perfetti per i due attaccanti. Retegui è un attaccante che combina forza fisica e acume tecnico, capace di finalizzare le azioni offensive. Vitinha, l'ultimo arrivato, potrebbe aggiungere velocità e imprevedibilità all'attacco del Genoa. La sua abilità nel dribbling e nel creare scompiglio tra le linee avversarie farebbe di lui il candidato ideale per completare il tridente, sfruttando gli spazi creati da Gudmundsson e Retegui. I tifosi possono davvero sognare ad occhi aperti questo trio offensivo.