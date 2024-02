Calciomercato Juve: si fa la spesa in casa Lazio e non solo?

Le ultime sul calciomercato della Juventus, che è in frequente ebollizione per il grande lavoro che aspetta Cristiano Giuntoli in estate. Non solo Felipe Anderson e Zaccagni, la società bianconera cerca diversi nomi di primissimo livello che trovate nell'articolo.

Il calciomercato è sempre aperto in fatto di idee, suggestioni e progetti, perché la grandi squadre si costruiscono con una seria programmazione.

In quest'articolo vi daremo le ultime in casa Juventus.

Calciomercato Juve: Zaccagni e tutti gli altri obiettivi di Giuntoli

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la società bianconera guarda in casa Lazio non soltanto per Felipe Anderson (che ha il contratto in scadenza a giugno), ma anche per Zaccagni (da sempre pupillo di Giuntoli), che si svincolerà nel giugno del 2025 e con il quale, ad oggi, non esiste alcun accordo sul rinnovo in casa biancoceleste. Sul calciatore, aggiungiamo noi, c'è da registrare anche l'interesse della Fiorentina.

A proposito di calciatori in scadenza, la Juventus guarda anche in casa Real Madrid per Toni Kroos ed in quella dell'Arsenal per Jorginho (a quest'ultimo potrebbe, però, essere rinnovato l'accordo per un'altra stagione in maniera automatica).

Chiudiamo dicendo che il primo obiettivo per il centrocampo bianconero resta quello di prolungare l'attuale contratto di Adrien Rabiot.