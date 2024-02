Lecce, si torna sul mercato per il vice-Falcone? Ecco i nomi

Il Lecce aprirà in quel di Torino la prossima giornata di campionato di Serie A con l'anticipo del venerdì. La squadra di D'Aversa deve rimediare alla sconfitta pesante maturata in quel di Bologna dove ha rimediato addirittura quattro gol senza realizzarne uno.

Il Lecce è sicuramente in buone mani con Wladimiro Falcone, portiere affidabile e diventato un leader della retroguardia giallorossa. Arriva però l'infortunio del suo vice Brancolini. Proprio per questo motivo il Lecce potrebbe pescare un sostituto dagli svincolati. Intanto c'è da preparare la trasferta di Torino che venerdì sera aprirà il turno di campionato.

La scelta del Lecce per il vice-Falcone

Come riportato dal sito pianetalecce.it, Brancolini sembrava dover stare molto più tempo lontano dal terreno di gioco. Invece il suo infortunio non è gravissimo. Brancolini dovrebbe tornare in campo in 3-4 settimane e dunque saltare tra le 4 e le 6 partite. Il Lecce potrebbe dunque decidere e la direzione sembra essere proprio quella, di non intervenire sul mercato. Facile pensare che il secondo di Falcone sarà proprio Jasper, il 20enne finlandese di cui tra l'altro si parla anche molto bene. Intanto come detto in precedenza c'è da preparare la trasferta di Torino contro una squadra ancora una volta agguerrita come lo è stato il Bologna domenica scorsa.