Torino-Lecce: tre indisponibili per Juric, uno per D'Aversa, ecco i sostituti

Il Lecce affronterà il Torino in trasferta nell'anticipo del venerdì della prossima giornata di campionato. Juric con tre indisponibili, uno in dubbio per D'Aversa. Ecco le probabili scelte dei due mister e le condizioni delle due squadre che si affronteranno tra loro.

Torino-Lecce sarà l'anticipo del venerdì sera del prossimo turno di campionato di Serie A. Se la giocano due squadre che avrebbero voluto ottenere di più a livello di punti nel turno appena trascorso. Il Torino ha pareggiato 1-1 a Sassuolo e ha lasciato altri due punti per strada dopo il pareggio interno contro la Salernitana. Il Lecce dopo la clamorosa rimonta sferrata contro la Fiorentina era andata a Bologna con tante buone intenzioni ma ha riportato a casa 4 gol sul groppone. Arriva ora questo "scontro diretto" tra le due squadre.

Tre indisponibili nel Torino

In casa Lecce per quanto riguarda gli indisponibili per D'Aversa c'è solo il dubbio Banda, con un ginocchio malconcio. Per il resto c'è una difesa da registrare e un mal di trasferta da prendere in considerazione. Potrebbe essere proprio la partita di Torino quella della svolta in questo senso. Il Torino di Juric invece dovrà fare a meno di tre pedine importanti: Rodriguez, Tameze (squalificato) e Buongiorno. Tre titolari che hanno finora assicurato costanza di rendimento e presenza. Contro il Lecce non ci saranno e Juric dovrà pensare a delle mosse adeguate.