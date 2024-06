Calciomercato Milan: assalto del Bayern Monaco per Theo Hernandez in estate

Il Milan nel calciomercato estivo dovrà fronteggiare il quasi sicuro assalto del Bayern Monaco verso un suo top player. La società tedesca pare aver messo nel mirino il terzino sinistro Theo Hernandez. Per il Milan è un giocatore incedibile, in estate arriverà l'offerta del Bayern Monaco.

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo dovrà difendersi dai presunti assalti che arriveranno per i suoi top player. E come potrebbe essere altrimenti? Intanto arrivano i primi rumors di mercato relativi a un giocatore in particolare: Theo Hernandez.

Theo Hernandez nel mirino del Bayern Monaco

Come riporta SportMediaset, tra le società che hanno messo il profilo di Theo Hernandez in cima alla lista della spesa per l'estate 2024 c'è il Bayern Monaco, che vorrebbe sostituire il partente Alphonso Davies in direzione Madrid. Il Milan ovviamente vuole tenere Theo Hernandez e lo reputa incedibile, anche il giocatore è convinto del progetto rossonero e difficilmente la "questione" si sposterà da questi binari. Acquistato dal Milan per circa 21 milioni di euro dal Real Madrid, oggi il valore di Hernandez è triplicato. Se si guardasse solo l'aspetto economico sicuramente sarebbe una plusvalenza clamorosa. Ma clamoroso è anche il valore di Theo Hernandez e questo lo sanno bene nella società rossonera. Di sicuro in estate ci sarà da fronteggiare l'assalto del Bayern Monaco.