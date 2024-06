Milan, buone notizie: ecco quando rientrerà Tomori. Calabria già disponibile

Tomori potrebbe rientrare a breve nella retroguardia rossonera e tornare a guidare il pacchetto difensivo della squadra di Pioli, apparso nettamente in difficoltà nelle ultime partite, dove ha subito 7 gol in 180 minuti. Ecco la data del rientro di Tomori.

Il Milan non sta attraversando un buon momento a livello di risultati e di gol subiti. Nonostante tutto è arrivata la qualificazione agli ottavi di Europa League e in campionato la posizione in zona Champions è ben salda.

Ecco quando tornerà Tomori

Come riporta milannews.it, contro l'Atalanta si rivedrà Davide Calabria, out per un problema muscolare rimediato durante Milan-Napoli di due settimane fa. Qualche giorno in più per riavere Tomori al centro della difesa. Tomori dovrebbe tornare a disposizione venerdì prossimo per la trasferta di Roma contro la Lazio. Il difensore non gioca dallo scorso 22 dicembre quando si infortunò contro la Salernitana. Tomori sarà un rientro importante per la difesa di Pioli e per il Milan, attualmente traballante e capace di subire addirittura 7 reti in 2 partite. Bisognerà resettare il pacchetto difensivo e chi meglio di Tomori potrà farlo. Intanto è in arrivo il banco di prova chiamato Atalanta per i rossoneri e sarà una partita a dir poco impegnativa sotto il punto di vista della sofferenza difensiva.