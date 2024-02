Calciomercato Milan: se parte Leao ecco chi arriva...dalla Juventus nome clamoroso

Leao è ovviamente uno dei giocatori più corteggiati del Milan, soprattutto dal Psg, che lo segue ormai con attenzione da qualche stagione. A fine anno Leao potrebbe salutare la società rossonera, ecco chi sarebbe il sostituto individuato dalla Juventus.

Il Milan e Leao nel prossimo calciomercato estivo potrebbero dirsi addio. E' da ormai qualche stagione che il PSG segue con attenzione le prestazioni del fenomeno portoghese e nella prossima estate potrebbe sferrare l'assalto decisico. Il Milan guarda in casa Juventus per la sua eventuale sostituzione.

Il Milan guarda in casa Juventus

Come riporta il sito pianetamilan.it, il nome clamoroso in arrivo dalla Juventus che potrebbe fronteggiare l'eventuale partenza di Leao è quello di Federico Chiesa. Il giocatore biancornero classe 1997, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Quest'anno ha totalizzato 6 gol e 2 assist, fin qui, in 19 partite tra Serie A e Coppa Italia. Sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli, sempre che anche lui rimanga a fine stagione. Ma in ogni modo si tratta di un giocatore universale, capace di ricoprire più ruoli, dall'esterno d'attacco alla seconda punta e perfino diventare all'occorrenza giocatore in grado di ricoprire tutta la fascia di destinazione. Vedremo se il PSG porterà via dal Milan Leao.