Calciomercato Milan: la novità su Theo Hernandez, a giugno...

Il Milan pensa già al futuro per quanto riguarda la situazione riguardante il calciomercato. Theo Hernandez è il giocatore che al momento sta facendo la differenza per i rossoneri, ma è anche una certezza delle ultime stagioni. Ecco la novità per giugno su di lui.

Il Milan dopo la vittoria contro il Napoli targata Theo Hernandez, vuole riservare un trattamento speciale proprio al giocatore stesso. Il momento di forma di Theo Hernandez é clamoroso. Nelle ultime otto partite ha messo a referto 5 assist e due gol decisivi contro Roma e Napoli.

La novità su Theo Hernandez

Come riportato su calciomercato.com, ci sono novità di calciomercato riguardanti proprio il terzino sinistro deri rossoneri. Per il Milan Theo Hernandez é sempre stato pronto a farsi in quattro. Le ambizioni del francese collimano con quelle della società. A fine stagione il Milan si riunirà con il suo agente Quillon. L’obiettivo? Rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Se tutto andasse in porto sarebbe una dichiarazione di amore importantissima da entrambe le parti e la volontà di diventare un pilastro della storia rossonera per Theo Hernandez. I tifosi lo adorano e il giocatore ha sempre sfoggiato prestazioni di livello top. Non rimane che aspettare giugno…per il rinnovo.