Calciomercato Salernitana: difensore ex Roma in arrivo dagli svincolati, ma occhio...

La Salernitana si sta rifacendo il look, come spesso le capita nel calciomercato invernale. Dopo aver effettuato diverse operazioni in entrata, anche a mercato chiuso si potrebbe portare a termine una nuova operazione. Ecco il nome del difensore seguito.

La Salernitana si è rifatta il look nel calciomercato invernale, ma ancora non basta. Obiettivo difensore per la squadra granata, potrebbe arrivare dagli svincolati. Il difensore sembrava a un passo dal Verona, che però non ha ancora chiuso l'affare e allora si potrebbe inserire proprio la Salernitana.

Manolas in arrivo a Salerno?

Manolas è il nome nuovo e molto vicino alla Salernitana, anche se era a un passo dal Verona. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per l'ex giocatore di Roma e Napoli si sarebbe inserita la Salernitana: Walter Sabatini, dopo aver chiuso per l'arrivo di Jerome Boateng, vorrebbe approfittare delle difficoltà del Verona e regalare un altro uomo di esperienza a Filippo Inzaghi. Sabatini infatti avrebbe proposto un ingaggio superiore rispetto a quello offerto dal Verona, che verrebbe pure raddoppiato in caso di salvezza. Quel che è sicuro è che sono ore decisive per il futuro di Manolas: Verona o Salernitana, il difensore sembrerebbe proprio destinato a tornare in Serie A.