Torino: subito dentro l'ultimo arrivato? Clamorosa sorpresa nella Salernitana

Il Torino affronterà la Salernitana in casa per cercare di ottenere i tre punti in palio. Partita scomoda per gli uomini di Juric che dovranno affrontare una squadra bisognosa di punti salvezza. Novità per Inzaghi e dubbio in difesa per il mister granata.

Il Torino affronterà la Salernitana in questo turno di campionato e non sarà di certo una partita agevole. La squadra di Juric vuole fare bottino pieno, ma incontra una squadra, quella di Inzaghi, in continua evoluzione e bisognosa di punti salvezza come non mai. Novità clamorosa per come era andata negli ultimi periodi per la Salernitana: torna in campo bomber Dia, dopo malumori e qualche infortunio di troppo. Grande ritorno in campo, proprio contro il Torino.

Le scelte di Juric

Il Torino contro la Salernitana dovrà sostituire il proprio capitano Buongiorno. Juric potrebbe schierare dal primo minuto uno degli ultimi arrivati, proprio dalla Salernitana e si tratta di Lovato. Altrimenti pronto Sazonov in alternativa. Come riporta tuttomercatoweb, per il resto è previsto il rientro di Djidji dal primo minuto con Rodriguez a completare il terzetto davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo si va verso la coppia Linetty-Ilic. Bellanova come al solito a destra, mentre a sinistra c'è Lazaro. In attacco il solito tridente con Vlasic alle spalle di Sanabria e Zapata.