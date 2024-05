Genoa: altro rinnovo dopo Vasquez, ecco il nome. Tre i diffidati a rischio Inter

Genoa che nel prossimo turno di campionato affronterà l'Udinese in una partita da vincere tra le mura amiche e lo farà con 3 giocatori diffidati. Intanto dopo quello di Vasquez sta per arrivare un rinnovo in casa Genoa, ecco di chi si tratta e fino a quando firmerà.

Il Genoa si appresta ad affrontare l'Udinese in questa giornata di campionato in arrivo. E lo farà con 3 giocatori che sono in diffida e potrebbero essere a "rischio" Inter. Si tratta di Vasquez, Sabelli e Retegui. Giocatori importanti nello scacchiere tattico di Gilardino che dovranno fare attenzione a non incappare nel provvedimento disciplinare.

Altro rinnovo in casa Genoa

Il Genoa come riportato su pianetagenoa1983.net, ha da poche ore rinnovato il contratto sul nuovo punto fermo della sua difesa: Vasquez. Il giocatore ha rinnovato il suo contratto fino al 2027: dopo il ritorno dal prestito dalla Cremonese, il difensore messicano è uno dei pilastri della squadra di Gilardino. Il prossimo giocatore che rinnvoerà il contratto si tratta di Frendrup, che ha segnato il gol del momentaneo vantaggio al “Maradona” contro il Napoli: il suo contratto scadrà nel giugno 2026 ma la società vuole prolungare la sua intesa per altri due anni. Poi a seguire c’è Badelj con cui c’è la volontà di proseguire per un’altra stagione. I