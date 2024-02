Napoli-Genoa: bomber in dubbio, la decisione verrà presa in extremis

Napoli-Genoa in arrivo nel prossimo turno di campionato, vedremo se il Napoli riuscirà a schierare il suo centravanti principe in arrivo dalla Coppa d'Africa. Ecco quando tornerà il giocatore e le possibilità di vederlo titolare o quantomeno in panchina.

Il Genoa nel prossimo turno di campionato affronterà il Napoli in una partita difficile, ma non impossibile visto lo stato di forma delle due squadre. Anche se il Genoa viene da una sconfitta casalinga anche ampia nel punteggio, non ha demeritato assolutamente contro una squadra in gran forma. Il Napoli è invece in un periodo difficile e arriva dalla sconfitta contro il Milan.

Torna il bomber per il Napoli?

Come riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe voluto schierare già contro il Genoa Victor Osimhen e invece il timore è che non ce la faccia. Anche forzando i tempi, Osimhen potrebbe saltare la nona partita di fila. Il bomber viene da quaranta giorni e più di ritiro. Sette partite giocate e tutte da leader, con pressioni e aspettative da pallone d’oro. In più un caldo infernale e l’afa opprimente. Ma intanto all'orizzonte per il Napoli c’è il Genoa. Se Osimhen non dovesse farcela, Mazzarri chi promuoverà titolare, Raspadori o Simeone? Probabilmente il secondo.