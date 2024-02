Inter, saltate le visite mediche di Taremi. Ecco il motivo

Oggi doveva essere il giorno buono per le visite mediche di Mehdi Taremi con l'Inter. L'attaccante del Porto, squadra da cui si svincolerà il prossimo giugno, non ha potuto viaggiare invece verso l'Italia, come precedentemente previsto. Nell'articolo troverete la motivazione.

Rinviati il volo e le visite mediche a Milano per Mehdi Taremi. L'attaccante della nazionale iraniana (con cui ha disputato la recentissima Coppa d'Asia) arriverà all'Inter, a luglio, a parametro 0.

Nelle righe che seguono vi spiegheremo il perché del rinvio delle visite.

Taremi: niente visite mediche con l'Inter, ma l'operazione non è in discussione

Taremi, l'attaccante del Porto, atteso per stamattina a Milano non è invece partito per l'Italia. Si opterà per delle visite mediche nelle prossime settimane, da tenere in gran segreto, come successo ieri per Zielinski.

Per quale motivo, però, oggi non è giunto in Italia?

Semplice, per colpa della situazione non facile dell'attuale club, che è solo terzo in classifica e viene da una sconfitta per 3-2, in campionato, nel match contro l'Arouca. Il suo allenatore Conceicao, allora, ha inserito per oggi una seduta di allenamento, precedentemente non prevista, annullando quindi la giornata di riposo che avrebbe permesso a Taremi di raggiungere l'Italia.

L'operazione che lo porterà all'Inter rimane, comunque, non in discussione.