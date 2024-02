Derby d'Italia in campo.. E sul mercato: l'Inter tenta lo smacco Rabiot

Le voci di mercato delle ultime ore hanno del clamoroso: l'Inter sta provando il colpo Rabiot a parametro zero. Il francese è in scadenza con la Juve a fine anno e per il rinnovo la situazione è ancora molto complicata, motivo per cui Marotta sta pensando di tentare il copo

Dopo l'ufficialità di Taremi e quella imminente di Zielinski (escluso dalla lista Uefa dal Napoli) l'Inter tenta l'ennesimo colpo a zero che avrebbe del clamoroso: Rabiot. Le voci sul trasferimento clamoroso arrivano a poche ore dal derby d'Italia che ora non è solo sul campo ma anche sul mercato. I bianconeri hanno 'scippato' Djalò ai neroazzurri a gennaio e ora potrebbe arrivare la 'vendetta' dell'Inter con Rabiot, su cui Marotta ha messo gli occhi. Rabiot andrebbe a completare un reparto di altissimo livello con Calhanoglu, Barella, Mkhytarian, Frattesi, Zielinski e Asllani.

Rabiot-Inter: non è utopia

Come riportato anche dal quotidiano Tuttosport, l'Inter potrebbe davvero tentare il colpaccio a fine anno. Il francese classe 95' ex PSG è in scadenza con i bianconeri e ad oggi non è stato fatto alcun passo in avanti per il rinnovo, motivo per cui Marotta e Ausilio stanno pensando alla proposta da presentare al calciatore. Rabiot è arrivato alla Juventus nel 2019 a parametro zero dai francesi del PSG e potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero per accasarsi ai neroazzurri. Il trasferimento che potrebbe sembrare utopico non lo è più e dopo il colpo Cuadrado a zero, l'Inter potrebbe fare il bis col francese.