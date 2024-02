Calciomercato Salernitana: che colpo in difesa! Sabatini colpisce ancora

La Salernitana batte la concorrenza del Verona e si aggiudica il difensore Manolas. Ex Roma e Napoli si tratta di un nuovo acquisto davvero importante. Ecco come Sabatini è riuscito a portarlo alla Salernitana, che proverà fino alla fine ad ottenere la salvezza.

La Salernitana proverà fino alla fine a tentare di ripetere il miracolo salvezza di un paio di gestioni fa targato Nicola. Sabatini sferra un colpo anche a calciomercato chiuso. Nuovo rinforzo in difesa che arriva dagli svincolati, quando sembrava ormai andare in direzione Verona.

Manolas nuovo difensore della Salernitana

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arriva alla Salernitana Manolas. L'esperto difensore ex Roma e Napoli sembrava ormai aver fatto tutto con il Verona, fino all'inserimento della Salernitana e di Sabatini. Manolas ha accettato la proposta della società del presidente Danilo Iervolino: accordo di sei mesi con ingaggio di circa mezzo milione di euro con opzione di rinnovo per la stagione successiva, oltre a un bonus di duecentomila euro legato alle presenze ed alla salvezza. La Salernitana aveva cercato anche Shkodran Mustafi; martedì scorso, in gran segreto, era arrivato in città ma le perplessità del tedesco (con Boateng campione del mondo con la Germania nel 2014) hanno indotto Sabatini a puntare tutto su Manolas.