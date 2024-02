Taremi-Inter, tutto fatto: domani le visite mediche e la firma

Taremi-Inter, tutto fatto: domani le visite mediche e la firma. L'iraniano, in scadenza di contratto con il Porto, sarà in Italia per svolgerà i test: ultimo passaggio prima di chiudere l'affare. Pronto un contratto da due anni, con un terzo opzionabile. I dettagli dell'operazione e le ultime di Calciomercato.

Taremi-Inter, domani le visite mediche

Tutto pronto per Taremi all’Inter. Come appreso da Calciomercato.it, domani l’attaccante iraniano svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2026 con opzione per una ulteriore stagione e stipendio da circa 3 milioni netti più bonus. Un colpo importante per l’Inter, che va così a rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Era tra i nomi caldi già la scorsa estate, a giugno si unirà ai nerazzurri a parametro zero: mancano solo le visite mediche. E il prossimo potrebbe essere Piotr Zielinski.

Taremi-Inter, come cambierà la squadra. Si delinea già, dunque, quello che potrebbe essere il reparto avanzato l’anno prossimo: Taremi si aggiunge a Lautaro e Thuram, con Carboni che potrebbe rientrare alla base dopo il prestito al Monza e Sanchez che saluterà, mentre sarà da valutare la posizione di Arnautovic per il quale è scattato il riscatto pochi giorni fa.

Tutti i numeri di Taremi al Porto

Il centravanti classe 1992 è legato al Porto fino al 30 giugno. Dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Numeri importanti per Taremi con la squadra portoghese, in cui gioca dal 2020: 86 gol in 171 presenze, sei gol stagionali nel 2023-24. In Coppa d'Asia la sua nazionale è stata eliminata in semifinale dal Qatar, che poi ha vinto il titolo.