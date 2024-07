Bargiggia: "Il Torino fissa il prezzo per il top player, direzione Napoli"

Il Torino nel prossimo calciomercato estivo potrebbe "subire" gli assalti di tante squadre italiane ed europee per un suo top player. Ecco le parole di Bargiggia in merito alla potenziale trattativa. Sembra esserci soprattutto il Napoli sulle sue tracce.

Il Torino che in campionato cerca di correre il più veloce possibile per raggiungere un piazzamento europeo, si ritrova però "immerso" in rumors di calciomercato. Il protagonista è Alessandro Buongiorno, l'attuale capitano del Torino che ha molte pretendenti in Serie A.

Buongiorno piace al Napoli

Come riportato dal sito areanapoli.it, Alessandro Buongiorno è uno dei profili più richiesti nel calciomercato, nonchè uno dei migliori difensori del campionato per rendimento. Il calciatore, negli anni, è stato protagonista di una crescita esponenziale nel e ora è diventato un punto fermo per mister Ivan Juric. Buongiorno per amore del Torino ha deciso di restare, ma nel futuro prossimo, vedi il calciomercato estivo, le cose potrebbero cambiare. Tante squadre, non solo italiane, sono piombate su di lui e su tutte il Napoli sembra essere quella più indirizzata verso le sue prestazioni. Il Torino in ogni caso proverà a tenerlo e comunque di sicuro non lo "svenderà". Ecco le parole di Bargiggia riguardo la situazione Buongiorno: "Alessandro Buongorno è un calciatore di grande prospettiva. Urbano Cairo, presidente del Torino, lo valuta non meno di ben quaranta milioni di euro. Non accetterà una cifra minore".