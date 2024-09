Calciomercato Bologna, va alla Juventus insieme al mister. Le parole del suo agente

Sono giorni caldi non soltanto per i risultati che determineranno la nuova classifica ma anche per il Calciomercato che sta creando un filo diretto tra Bologna e Juventus. I rossoblù stanno facendo molto bene e la Juventus sta monitorando diversi nomi.

Il calciomercato del Bologna è un continuum di voci e nomi che si intrecciano con quello della Juventus, altro club di Serie A che sta cercando la qualificazione alla prossima Champions League. Una lotta per l'Europa che conta che sta coinvolgendo i rossoblù autori di una stagione memorabile in cui i risultati sul campo sono stati il frutto di un calcio sempre spettacolare e propositivo.

Ed è proprio uno dei calciatori maggiormente in mostra ad aver attirato l'attenzione di Giuntoli e della Juventus. Ecco quanto ha dichiarato Bill McMurdo, procuratore di Lewis Ferguson ai microfoni di TvPlay. "Ci sono rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblù che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione. Thiago Motta è bravissimo, se dovesse andare alla Juventus sicuramente, considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé, e sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere".

Calciomercato Bologna: McMurdo porta Ferguson alla Juventus con Motta

La Juventus quindi sarebbe una destinazione alla quale Ferguson non potrebbe dire di no, soprattutto se a precederlo verso Torino ci fosse il suo attuale tecnico Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano ha il contratto in scadenza e sembra essere il primo nome sulla lista di Giuntoli per sostituire Allegri qualora questa situazione si rendesse necessaria. Ferguson piace molto alla vecchia signora e Motta sarebbe ben felice di riaverlo anche in bianconero al termine del prossimo calciomercato.