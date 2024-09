Calciomercato Cagliari: clamoroso ritorno, sogno in attacco e giovane dalla Juve in estate?

Il Cagliari ha individuato tre giocatori per quanto riguarda il prossimo calciomercato estivo. Tre nomi importanti e interessanti, uno si tratterebbe di un clamoroso ritorno. Intanto però il Cagliari deve pensare a portare a casa la salvezza in questo campionato.

Il Cagliari in questo campionato ha come obiettivo la salvezza, da cercare di raggiungere il prima possibile. Se si pensa a poco più di un mese fa, precisamente al post Lazio, dove Ranieri aveva rassegnato le dimissioni, la situazione in casa Cagliari sembra ribaltata guardando oggi la classifica. Cagliari che guarda anche al prossimo calciomercato estivo.

Tris di obiettivi per il Cagliari

Come riporta il sito fantamaster.it, il Cagliari ha già individuato tre obiettivi per il prossimo calciomercato estivo. Si tratta di un portiere, un centrocampista e un centravanti. Il portiere sarebbe un ritorno clamoroso e ha il nome di Alessio Cragno. Dopo le esperienze negative di Monza e Sassuolo tornerebbe di corsa al Cagliari per giocarsi le sue chance di titolarità. Dalla Juventus si vuole portare a casa un giovane e il profilo corrisponde a quello di Fabio Miretti, che se potrebbe arrivare con la formula del prestito secco. Per l'attacco il sogno è quello di Nzola, attualmente chiuso e criticato a Firenze, che al Cagliari potrebbe ritrovare lo smalto dello Spezia.