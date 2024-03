Cagliari: ipotesi rinnovo per un big di Ranieri? Ecco perchè si può...

Il Cagliari sta già pensando al calciomercato del prossimo anno, ma prima deve concentrarsi sulla salvezza, a portata di mano degli uomini di Ranieri. Tanto dipenderà anche dalla partita contro il Verona che si giocherà alla ripresa del campionato di Serie A.

Il Cagliari deve prima trovare la permanenza in Serie A e poi potrà concentrarsi sugli obiettivi di calciomercato per il prossimo anno. La formazione di Ranieri alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, giocherà un match fondamentale contro il Verona, in palio punti pesantissimi per la salvezza.

Mina può rinnovare con il Cagliari

Come riportato sul sito cagliarinews24.com, il Cagliari sta cercando di proseguire il rapporto anche nella prossima stagione con Yerry Mina. Il difensore del Cagliari è uno dei giocatori più importanti a disposizione di Claudio Ranieri. Fisico, leadership, esperienza e fisicità che hanno fatto fare un vero e proprio salto di qualità alla difesa isolana. Mina si trova in Sardegna grazie all’operazione di prestito con la Fiorentina conclusa nel mese di gennaio. Al termine della stagione, Yerry Mina rientrerà dal prestito: a sua volta, il colombiano si svincolerà a giugno dalla squadra viola aprendo la possibilità per il Cagliari di esercitare l’opzione per un contratto di un anno. Ovviamente la permanenza in Serie A del Cagliari è l'unico vincolo nella trattativa.