Calciomercato Genoa: doppia pazza idea per l'estate dalla Juve? E Gudmundsson…

Due giocatori attualmente in forza al Frosinone, ma di proprietà della Juventus, potrebbero interessare e non poco al Genoa. Sicuramente la società bianconera nel calciomercato estivo tratterà Gudmundsson e il Genoa potrebbe preparare il piano B, ecco i nomi.

Il Genoa, che domani sarà impegnato nella sua partita di campionato contro l'Inter a San Siro, guarda già al futuro nella direzione del calciomercato. In estate sicuramente ci sarà l'assalto per il suo gioiello Gudmundsson, già preso di mira anche a gennaio e il Genoa vuole preparare un piano B.

La Juventus in estate tornerà su Gudmundsson

Come riporta il sito fantamaster.it, il Genoa nel prossimo calciomercato estivo potrebbe affondare un doppio colpo di mercato: Barrenechea e Soulè. Entrambi attualmente al Frosinone, ma di proprietà della Juventus. Squadra bianconera che potrebbe trattare l'affare, ma che inevitabilmente tenterà di portare a Torino Gudmundsson. Nella eventuale trattativa tra Genoa e Juventus per Gudmundsson che probabilmente arriverà anche indipendentemente dai due giocatori oggi del Frosinone, proprio loro potrebbero far digerire meglio la cessione del top player di Gilardino. Barrenechea e Soulè nuovi obiettivi del Genoa dunque, per avere più velocità e qualità in due reparti fondamentali e aggiungere quel tocco di estrosità in più necessario.