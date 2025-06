Genoa: contro l'Inter unico dubbio per Gilardino, ecco quale e il favorito

Il Genoa giocherà lunedì sera nel posticipo di campionato contro l'Inter a San Siro. Partita a dir poco proibitiva per gli uomini di Alberto Gilardino, contro una squadra nerazzurra in grande spolvero. Ecco l'unico dubbio di formazione del mister del Genoa.

Il Genoa per provare a sognare l'impossibile o per ipotecare la salvezza (come volete), l'Inter per cucirsi più di mezzo Scudetto sul petto. Questa è la sintesi della gara che andrà in scena lunedì sera a San Siro tra Inter e Genoa. Gli uomini di Inzaghi hanno numeri mostruosi quest'anno e ci arrivano con ben 22 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, 67 gol fatti e solo 12 subiti. Il Genoa si trova a 33 punti forte di 8 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, 28 gol fatti e 31 subiti. Numericamente parlando non sembra poter esserci partita, ma il Genoa ha abituato tutti a grandi imprese quest'anno.

Messias favorito per il ruolo da titolare

Come riporta il sito calciogenoa.it, mister Alberto Gilardino ha solo un dubbio di formazione, quello legato alla presenza di Messias o Malinovskyi a centrocampo. Messias è attualmente in vantaggio grazie alle sue ultime prestazioni convincenti. L’ucraino potrebbe invece rendersi pericoloso con i suoi micidiali tiri da fuori area e potrebbe essere più utile a gara in corso per il Genoa.