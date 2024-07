Genoa: dal Napoli il primo rinforzo del calciomercato estivo, il nome del centrocampista

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo dovrà guardarsi le spalle dalle tantissime richieste che arriveranno per Albert Gudmundsson. Intanto si vuole acquistare un giocatore quest'anno in forza al Napoli ma praticamente inutilizzato, ecco il nome del centrocampista.

Il Genoa di Alberto Gilardino si appresta a concludere senza troppi patemi d'animo questa positiva stagione di Serie A. Mister genoano che ancora non ha rinnovato il contratto e non sappiamo se il prossimo anno guiderà o meno ancora il Genoa.

Primo obiettivo del Genoa per il calciomercato estivo

Come riporta spazionapoli.it, il Genoa in previsione del prossimo calciomercato estivo sta pensando a Leander Dendoncker per il centrocampo. Tra i colpi da piazzare per rinforzare l’organico c’è Dendoncker, centrocampista difensivo arrivato a Napoli lo scorso 26 gennaio dall’Aston Villa, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Non è praticamente mai entrato nelle rotazioni degli azzurri, e a fine stagione farà ritorno quasi sicuramente in Premier League. Il ventottenne di Zonnebeke ha una valutazione di circa 9 milioni di euro, ma il Genoa potrebbe offrire agli inglesi un prestito con diritto proprio come fatto dal club di De Laurentiis. Dendoncker nasce come centrocampista difensivo, ma negli anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche come difensore, soprattutto in Inghilterra. Molto attento in fase di non possesso, è un calciatore poco dinamico, pecca compensata da un gran senso della posizione. Vanta ben 152 presenze nel massimo campionato inglese, con 10 gol e 2 assist all’attivo, si tratterebbe di un buon acquisto.