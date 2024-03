Calciomercato Lecce: la Roma piomba su un big giallorosso, addio a giugno?

La Roma è impegnata in un finale di stagione denso di partite e di obiettivi da raggiungere. Il Lecce è immerso nella lotta per non retrocedere. Nel prossimo calciomercato estivo probabile assalto della Roma verso un protagonista assoluto delle ultime stagioni del Lecce.

Tra i protagonisti della vittoria del Lecce contro la Salernitana, se non il protagonista assoluto, c'è Wladimiro Falcone. L'estremo difensore del Lecce già da tempo recita la parte del top player e da sicurezza, affidamento e porta punti pesanti verso la salvezza. Di conseguenza arrivano oltre che ai tanti apprezzamenti, delle offerte importanti verso di lui.

La Roma vuole Falcone

Come riportato dal sito fantacalcio.it, su Falcone c'è l'interesse della Roma. Già lo scorso anno, sia nella sessione estiva che invernale di calciomercato Falcone era stato più volte accostato alla Roma. Wladimiro Falcone è tornato sotto ai riflettori in seguito alla grandissima prestazione di sabato scorso, la parata su Maggiore, avvenuta nel primo tempo, continua a fare il giro del web. La Roma, che attualmente ha Svilar come titolare che ha soffiato il posto a Rui Patricio, potrebbe acquistarlo per avere a disposizione due "titolari" viste le numerose partite che dovrà affrontare. Il Lecce spera di trattenerlo, ma le sue prestazioni non possono passare inosservate ai top club.