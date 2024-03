Calciomercato Milan: ecco il nome del sostituto di Maignan, arriva dalla Serie A

Il Milan è impegnato in un finale di stagione diviso tra campionato ed Europa League, ma ovviamente arrivano i primi rumors di calciomercato. Stavolta riguardano uno dei protagonisti delle ultime stagioni in rossonero, il portiere Mike Maignan, ecco le novità.

Mike Maignan arrivò al Milan per sostituire un totem come Donnarumma e nel corso degli anni non lo ha fatto di certo rimpiangere. Nel calciomercato estivo però l'estremo difensore rossonero potrebbe partire e salutare tutti, ecco il nome, anzi i nomi per la sua sostituzione.

Maignan può partire in estate?

Come riportato dal sito fantamaster.it, Mike Maignan potrebbe salutare il Milan a fine stagione. Se arrivassero offerte clamorose per lui, il Milan le potrebbe seriamente prendere in considerazione (come non farlo?). Secondo le ultime indiscrezioni tra i nomi in pole per la sostituzione di Maignan ci sarebbe quello di Mamardashvili, portiere del Valencia che ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni. Come alternative restano validi i nomi di Di Gregorio e Bento, estremo difensore dell’Atletico Paranaense. La valutazione di Maignan si aggira intorno ai 70/80 milioni di euro da parte del Milan, che sicuramente non svenderà uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni in maglia rossonera e uno dei portieri più forti al mondo.