Calciomercato Milan: Bennacer ai saluti? Lo sostituirà un ex Juventus

Il Milan nel prossimo calciomercato estivo potrebbe separarsi da Bennacer. Il centrocampista rossonero è stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni in rossonero. Molto richiesto in Premier League, ecco il nome di chi arriverà per sostituirlo.

Bennacer ai saluti?

Come riporta il sito fantamaster.it, se dalla Premier League dovesse arrivare una cifra che supererebbe i 30 milioni, il Milan prenderebbe in seria considerazione la cessione dell’algerino. Sappiamo bene che in Premier League tale cifra non spaventa e dunque la cessione di Bennacer appare a forte rischio. Il suo sostituto? Si tratterebbe di un ex Juventus, piace infatti il nome di Rodrigo Bentancur, centrocampista che nel gennaio del 2022 ha lasciato i bianconeri per passare a giocare al Tottenham. In questa stagione Bentancur ha raccolto appena 15 presenze e il costo del suo cartellino è sceso verso il basso. In caso d’addio di Bennacer, sarebbe lui a prendere in mano le redini del centrocampo del Milan.