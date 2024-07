Calciomercato Roma: dalla Premier arrivano due richieste per il nuovo top player giallorosso

La Roma potrebbe nel prossimo calciomercato estivo potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti principali. Ecco chi lo vuole portare in squadra e l'eventule trattativa. Si tratta di un giocatore che finora era stato ai margini del progetto giallorosso.

La Roma è attesa da un finale di stagione molto impegnativo, tra la rincorsa verso un piazzamento in Champions League in Serie A e il cammino in Europa League. Intanto arrivano i primi rumors di calciomercato, che vedeno il serbo Svilar avere interessi dalla Premier League.

Svilar tentato dalla Premier League

Come riporta il sito lavocegiallorossa.it, Svilar, classe 1999 è infatti davanti ad un bivio, tra permanenza nella Roma e avventura in Inghilterra, con West Ham e Wolverhampton alla finestra. Daniele De Rossi ha lanciato o rilanciato diversi giocatori della Roma nella sua gestione post Mourinho. Su tutti svetta proprio Mile Svilar, passato da secondo di Rui Patricio ad assoluto protagonista. I numeri gli sorridono, con 6 clean sheet in 17 presenze stagionali: lo stesso numero del collega portoghese, che però di gare ne ha giocate 24. Inoltre, in Europa League è il terzo portiere con più parate (32) dietro a Lunev del Qarabag (44) e Vindahl dello Sparta Praga (36).