Torino: clamoroso nome per il calciomercato estivo, possibile a una sola condizione

Torino che corre veloce per raggiungere un piazzamento europeo, vincolante sia per la conferma di Juric che per una nuova trattativa di calciomercato. Ecco il nome clamoroso che potrebbe approdare al Torino, tra l'altro vecchia conoscenza della Serie A.

Il Torino aspetta il Monza domani in una partita importante dal punto di vista "europeo", soprattutto per i granata. Dal piazzamento in Europa dipende anche il futuro di Juric, come dichiarato da lui stesso.

Gosens obiettivo del Torino

Come riporta il sito fantamaster.it, per il prossimo calciomercato estivo uno dei possibili nomi, nonché sogno della dirigenza del Torino porta il nome di Robin Gosens. Il laterale tedesco, attualmente in forza all’Union Berlino, tornerebbe volentieri in Serie A, complice anche la non brillante stagione dell’Union Berlino. Gosens nell'eventuale 3-5-2 si troverebbe completamente a suo agio e potrebbe tornare quello che in Italia è stato apprezzato con la maglia dell'Atalanta. L'affare Gosens-Torino potrebbe concretizzarsi però solo a una determinata condizione, il piazzamento nelle Coppe. In caso contrario, la palla passerà semplicemente al volere del calciatore. Da capire anche se il Bologna, che aveva sondato il terreno nei mesi precedenti, sia ancora interessato o meno. Il suo valore attuale si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.