Calciomercato Torino: trovato in Serie A il sostituto di Milinkovic-Savic, ecco il nome

Il Torino è immerso nella rincorsa verso un piazzamento europeo nel campionato di Serie A in corso. Obiettivo non facile da raggiungere per la squadra attualmente allenata da Juric. Spunta il nome di un possibile obiettivo in porta per i granata, ecco le news.

Il Torino prova a battere la concorrenza per un giocatore che da anni sta facendo molto bene in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona. Quasi sempre uno dei migliori in campo, in grado di apportare dei punti decisivi per la propria squadra, stiamo parlando dell'estremo difensore Lorenzo Montipò.

Montipò nel mirino del Torino

Montipò è un giocatore classe 1996, in forza al Verona dal 2021 dove ha disputato oltre 100 partite con questa maglia. Dopo tanta "gavetta" sembra essere arrivato il momento per lui di alzare l'asticella e il Torino potrebbe essere la squadra giusta per farlo. La squadra granata lo acquisterebbe al posto di Milinkovic Savic, spesso criticato in questa stagione. Montipò è un portiere di sicuro affidamento che non piace solo al Torino. Su di lui, come riporta SportMediaset, c'è anche l'interesse dell'Atalanta, specialmente se Musso dovrebbe (come sembra) lasciare il club nerazzurro. Comunque il Torino nel calciomercato estivo ci proverà seriamente, e forse lo farà anche prima, cercando di anticipare la concorrenza.