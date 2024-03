Calciomercato Torino: ecco il nome del probabile prossimo allenatore, in arrivo dal...

Nella prossima stagione a meno di un piazzamento europeo da parte del Torino con un grande finale di stagione, le strade di Juric e proprio quella del Torino si separeranno. Ecco attualmente chi è in pole position per sostituire l'attuale tecnico granata.

Il Torino nella prossima stagione molto presumibilmente ripartira senza Juric. Dopo tanti anni, il tecnico e la società granata si separeranno. Finale di stagione strepitoso a parte, infatti se il Torino dovesse raggiungere un piazzamento europeo allora sarebbe (forse) da rivalutare la posizione dello stesso Juric.

Palladino nuovo mister granata?

Come riportato sul sito Toronews, il Torino è sulle tracce di Raffaele Palladino. Il mister attualmente al Monza è uno dei profili più apprezzati di tutta la Serie A. Al momento sembra essere il candidato numero uno per la prossima panchina del Torino e probabilmente anche il miglior profilo in circolazione per il post Juric. Con il Monza Palladino ha dimostrato tutta la sua duttilità e versatilità, trovando prestazioni super sia a livello di gioco che a livello di gestione del gruppo. Al Torino farebbe uno step ulteriore per la sua carriera di giovane allenatore. Torino-Palladino, una trattativa che potrebbe andare a buon fine per la felicità di tutti i protagonisti in causa.