Fiorentina, non solo Italiano: le prime idee di calciomercato per giugno

La Fiorentina comincia a programmare il calciomercato della prossima stagione e lo fa con i primi movimenti a centrocampo ed in attacco. Il tutto mentre tengono banco, ovviamente, le dichiarazioni di Vincenzo Italiano sul suo futuro sulla panchina gigliata.

Mentre le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, rilasciate ieri, tengono banco tra i tifosi della Fiorentina, si registrano i primi movimenti di mercato per quanto riguarda la Viola della prossima stagione.

Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, da disputarsi contro il Maccabi Haifa, Italiano ha detto che la società già conosce il suo pensiero in merito alla possibilità di continuare o meno insieme.

Considerazioni che lasciano spazio a diverse interpretazioni, anche se per i mass media l’attuale tecnico gigliato non dovrebbe restare a Firenze la prossima stagione. Ricordiamo che l’attuale accordo tra le parti è in scadenza a giugno e prevede un rinnovo automatico in caso di qualificazione ad Europa League o Champions League. Ma l’obiettivo è quello di prendere una decisione insieme e non procedere solamente in base a clausole contrattuali.

Fiorentina, in attesa di Italiano, partono i primi interessamenti di calciomercato

Da Salerno (in particolare dal sito TuttoSalernitana.com), rilanciano per un interessamento viola per Dia, che non sarebbe mai scemato. Aggiungiamo noi che la stagione disastrosa della squadra campana, sommata agli scontri che Dia ha avuto con la società, porteranno sicuramente ad un abbassamento del prezzo importante dell’attaccante senegalese.

A centrocampo, invece, se non dovesse riuscire ad andare in porto l’obiettivo di trattenere Arthur, la Fiorentina punterebbe su Ezequiel Fernández, detto Equi, giovane centrocampista centrale del Boca Juniors, sul quale c’è l’interesse anche del Milan. Lo riporta calciomercato.com