Salta il rinnovo di Camarda? Le richieste dell'entourage del calciatore

Potrebbe esserci davvero l'Inter dietro le richieste dell'entourage del giovane Camarda? Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento dei neroazzurri che ora potrebbero affondare il colpo dopo le richieste, ritenute eccessive dal Milan, per il rinnovo

Il Milan sta progettando l'attacco del futuro in queste ultime settimane. Le voci che vogliono Giroud lontano da Milano, direzione MLS trovano sempre più riscontro, motivo per cui i dirigenti rossoneri sono alla ricerca. Il bomber del futuro, Francesco Camarda, sembrava essere in casa ma le voci sul rinnovo mettono molti dubbi sul futuro. Il calciatore 16enne, compiuti lo scorso 10 marzo, ha già esordito con la maglia della prima squadra e sembrava essere il 9 del futuro ma potrebbe dire addio già in estate.

Camarda-Milan: problemi sul rinnovo

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento dell'Inter per il giovane rossonero e chissà che veramente non ci sia lo zampino di Marotta. Secondo alcune voci trapelate nelle ultime ore, l'entourage del calciatore avrebbe chiesto 2 milioni all'anno e una commissione di circa 10 milioni di euro alla società rossonera. Il Milan ritiene eccessive le richieste e potrebbe separarsi dal calciatore classe 2008 in estate. Su di lui ci sono gli occhi di mezzo mondo: Manchester City, United, Borussia Dortmund, Chelsea, Arsenal, PSG.. e Inter. Anche i neroazzurri sono in una fase di ricostruzione e oltre a Taremi puntano a irrobustire il reparto offensivo, motivo per cui Camarda potrebbe essere un'opzione come quinto attaccante.