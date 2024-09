West Ham: sondaggio per l'esterno del Torino

Diversi club di Premier League sono pronti a preparare l'assalto a uno dei giovani esterni più interessanti del panorama calcistico italiano. La dirigenza granata lo considera incedibile ma di fronte a una proposta monster, ogni certezza potrebbe vacillare.

Raoul Bellanova a suon di buone prestazioni, continua ad attirare le attenzioni di tante squadre di Serie A e di campionati esteri. In particolar modo sono i club della Premier League a sembrare maggiormente interessati all'esterno della formazione di Ivan Juric. Come riportato da Sportmediaset, nell'ultimo match di campionato, alcuni emissari del West Ham erano presenti in tribuna per osservare da vicino il granata.

Secondo i rumors, Bellanova avrebbe ben impressionato i dirigenti degli Hammers e il feedback sarebbe stato molto positivo. Il West Ham ha sicuramente le capacità economiche per versare nelle casse del Torino i circa 7 milioni di euro, attuale valutazione del calciatore su Transfermakt. Non c'è solo la società londinese sul classe 2000, anche l'Aston Villa si è mostrato molto interessato e in passato ha avviato i primi contatti con l'entourage dell'ex Inter. In questa stagione Raoul Bellanova si è ben messo in mostra mettendo a referto 1 gol e 5 assist nelle 29 gare finora disputate fra campionato e Coppa Italia.