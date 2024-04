Calciomercato, occhio Cagliari che dal Brasile ti portano via...

Il Cagliari nel prossimo turno di campionato se la vedrà contro l'Atalanta, in una delle partite più difficili del campionato per la squadra di Ranieri. I ragazzi di Gasperini sono sempre temibili, soprattutto in trasferta dove possono esprimere al meglio le loro potenzialità offensive.

Il Cagliari ha trovato in Yerry Mina il proprio pilastro difensivo, ruolo che mancava alla squadra di Ranieri. Il difensore colombiano si è inserito senza problemi in squadra e si sta mettendo al servizio con tutta la sua esperienza e leadership. Arrivano le prime richieste di calciomercato per lui.

Il Gremio vuole Mina

Come riporta il sito cagliarinews24.com, il Cagliari nel prossimo calciomercato estivo dovrà difendersi dagli attacchi che arriveranno proprio per Yerry Mina, lo segue con interesse soprattutto una squadra brasiliana. L’ex Barcellona ed Everton è arrivato in Sardegna al termine della finestra invernale di trattative firmando un contratto che potrebbe essere prolungato a fine stagione, salvezza del Cagliari permettendo. Il Gremio, formazione nella quale milita l’ex capitano rossoblù Joao Pedro è interessata a Mina e nel calciomercato estivo farà sicuramente un tentativo su di lui. Il Cagliari prima si dovrà salvare e poi si difenderà dalle richieste che arriveranno per questo ritrovato giocatore, diventato importantissimo per i rossoblù.