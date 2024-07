Cagliari, Mina e Lapadula ci saranno contro il Verona? La risposta è...

Il Cagliari di Claudio Ranieri contro il Verona di mister Baroni. Sfida nella sfida quella che andrà in scena nella prossima giornata di campionato che si apre oggi. Il Cagliari potrebbe ritrovare due dei suoi protagonisti principali come Mina e Lapadula.

Il Cagliari nella giornata di campionato che si apre oggi avrà una partita fondamentale da giocare per la lotta alla sopravvivenza in Serie A. L'avversario di turno si chiama Verona, squadra mai doma nonostante le tante cessioni avvenute nel calciomercato invernale e allenata ottimamente da mister Baroni. La squadra di Ranieri cercherà di portare a casa i 3 punti che la farebbero stare più tranquilla per il finale di stagione.

Mina e Lapadula titolari contro il Verona?

Come riportato dal sito centotrentuno.com, il Cagliari di Ranieri potrebbe schierare due dei suoi protagonisti stagionali, il "vecchio" Gianluca Lapadula e il "nuovo" Yerry Mina. Il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e proverà a recuperare per il Verona, le sensazioni sono positive e la possibilità che Mina torni a guidare la difesa del Cagliari sono molto alte. In attacco Lapadula torna dagli impegni con il suo Perù e sicuramente non si tirerà indietro nella lotta alla causa salvezza. Entrambi i giocatori ricoprono ruoli fondamentali all'interno del Cagliari.