Calciomercato Cagliari: già scritto il futuro dell'attaccante di proprietà Inter, ma...

Il Cagliari prima di pensare ad eventuali colpi riguardanti il calciomercato deve prima trovare la via della salvezza, che ancora non è così scontata. Il prossimo avversario sarà l'Atalanta di Gasperini, una delle squadre più difficili da affrontare.

Il Cagliari corre e lotta per rimanere in Serie A. La formazione di Ranieri si trova invischiata proprio negli ultimi posti utili per la permanenza nella massima serie. Nel prossimo turno in arrivo se la dovrà vedere contro l'Atalanta di Gasperini, partita a dir poco proibitiva contro una squadra in questo momento in ottima forma. Ma il Cagliari se la giocherà con convinzione e potrebbe trovare dei punti importanti dopo il pareggio contro l'Hellas Verona del turno precedente. La salvezza rappresenta un vincolo anche e soprattutto per le eventuali situazioni legate al calciomercato. Senza di essa ogni trattativa intavolata in questo momento non avrebbe alcun senso.

Riscatto Oristanio dall'Inter

Come riportato dal sito cagliarinews24.com, il Cagliari potrebbe riscattare Gaetano Oristanio. Il tutto però avverrebbe ad una sola condizione: la salvezza. Se il Cagliari dovesse rimanere in Serie A riscatterà Oristanio. Per riuscire ad avere un finale di stagione tutto sommato più tranquillo il Cagliari dovrà iniziare a far punti da subito, anche contro l'Atalanta.