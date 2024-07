Calciomercato Torino: si sogna un big dal Cagliari e dalla Fiorentina, i nomi

Il Torino vuole proseguire la sua rincorsa verso la zona europea e nel prossimo turno di campionato affronterà l'Empoli. Occasione nuova di portare a casa tre punti importanti proprio per la rincorsa a questo difficile obiettivo posto da mister Juric.

Il Torino è impegnato nella "folle" rincorsa lanciata dal proprio mister Juric verso un posto in Europa, ma arrivano le prime voci di calciomercato. Per la prossima estate, primo slot utile alla riapertura del calciomercato circolano dei nomi nuovi e giovani.

I nomi nuovi del calciomercato del Torino

Come riportato dal sito fantamaster.it, il Torino mette gli occhi su Bonaventura, in scadenza con la Fiorentina, e obiettivo anche del Genoa e del Bologna. Non solo Bonaventura, piace anche su Valentin Carboni, attualmente in forza al Monza, ma di proprietà dell’Inter. I nerazzurri potrebbero aprire all’addio a titolo definitivo di fronte a un’offerta da circa 20-25 milioni. Infine il Torino è sempre vigile nella ricerca di un nuovo attaccante. Luvumbo il prescelto, poi Sanchez anche se attualmente non esistono contatti ufficiali con Inter e Cagliari, ma si potrebbero intavolare delle trattative. Cessione Buongiorno? Il capitano granata dirà addio solamente in caso di offerta irrinunciabile da circa 30 milioni di euro, su di lui Milan, Juventus e Napoli.