Genoa: trovato il sostituto di Gudmundsson, arriva dal...e dalla Juve ecco un difensore

Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe partire Albert Gudmundsson. Come già successo in inverno per Dragusin, saranno tante e alte le richieste che arriveranno per il fenomeno del Genoa. Squadra allenata da Gilardino che ha individuato il sostituto.

Albert Gudmundsson è l'oggetto del desiderio di tantissime squadre non solo italiane. In Serie A lo vogliono praticamente tutti: Fiorentina, Milan, Roma, Juventus e Inter che al momento sembra essere la più vicina al giocatore stesso.

Il nome del sostituto di Gudmundsson

Come riportato da fantamaster.com, il Genoa ha individuato l'eventuale sostituto di Gudmundsson. Al club rossoblù piace Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza, ma di proprietà dell’Inter. I nerazzurri, infatti, potrebbero inserire l’argentino nell’operazione Gudmundsson, anche se per il momento siamo lontani da trattative concrete. Il Genoa ha messo gli occhi anche su un nuovo difensore. Il club rossoblù potrebbe bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni sul prestito di Djalo. Il centrale difensivo, infatti, dopo un lungo stop per infortunio potrebbe ritrovare costanza e titolare con un anno in prestito prima di far ritorno definitivamente in bianconero. Doppia trattativa che nel calciomercato estivo si potrebbe concretizzare, così come la tanto temuta (ma inevitabile?) cessione del fenomeno Albert Gudmundsson.