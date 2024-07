Genoa, che sfortuna! Arriva il responso su uno dei due infortunati, starà fuori...

Genoa che dovrà fare a meno sicuramente di un giocatore infortunatosi nell'ultima giornata di campionato appena trascorsa. Nel prossimo turno la squadra di Gilardino affronterà l'Hellas Verona, trasferta non proprio agevole. Le novità sui due infortunati di seguito.

Il Genoa contro il Frosinone non è andato oltre un pareggio interno, ma soprattutto ha perso per infortunio in quella gara due protagonisti stagionali: Malinovsky e Retegui. Ci sono delle novità riguardo la loro indisponibilità, a partire dalla partita contro l'Hellas Verona in programma nel prossimo turno di campionato.

La situazione infortunati di Gilardino

Come riporta tuttomercatoweb.com, il Genoa perderà per parecchio tempo uno dei suoi protagonisti della stagione in corso. Stiamo parlando di Ruslan Malinovskyi che molto probabilmente sarà out per tutto il mese di aprile. Fatale il problema muscolare accusato nel match contro il Frosinone a poco più di un quarto d'ora dal suo ingresso sul terreno di gioco. Il centrocampista ucraino ha subito sentito dolore al flessore e si è fermato dovendo alzare bandiera bianca. Le sensazioni poco dopo il fischio finale non erano buone e lo aveva fatto trasparire Alberto Gilardino. Lesione del bicipite femorale per lui, mentre l'altro giocatore sostituito per infortunio cioè Retegui sembra poter recuperare dal problema alla caviglia ed essere a disposizione per il Verona.