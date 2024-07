Calciomercato Genoa: Gilardino verso la Fiorentina? La risposta è...

Il Genoa e Alberto Gilardino potrebbero proseguire insieme nella prossima stagione, anche se non è ancora arrivato il rinnovo di contratto per il mister rossoblù. Profilo quello di Gilardino che interessa anche alla Fiorentina, a sua volta ai saluti con Italiano.

Gilardino si o no al Genoa anche nella prossima stagione? La risposta sta nel mezzo, anche se il mister rossoblù sembra dare priorità al rinnovo, di fatto non ancora arrivato. E' arrivato o arriverà l'interesse della Fiorentina verso di lui nel prossimo calciomercato estivo, che quest'anno insieme a tutto il Genoa ha ben figurato.

Gilardino da priorità al Genoa

Come riportato dal sito pianetagenoa1893.net, resta incerto il futuro di Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa. La Fiorentina per il post Vincenzo Italiano (sicuro partente?) lo avrebbe inserito tra le priorità. Non solo Gilardino per la Fiorentina, i rumors di mercato insistono per l’arrivo sulla panchia viola di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, e resiste la candidatura di Alberto Aquilani, già ex allenatore della Primavera viola. Gilardino però ha dato ampia precedenza al Genoa, con cui il contratto scadrà a giugno. La società genoana sembra non avere fretta di risolvere la questione del prolungamento del tecnico, in quanto in totale sintonia con il pensiero del mister.