Calciomercato Lecce, fissato il prezzo di un big: 20 milioni di euro, la Roma lo porterà via?

Il Lecce, impegnato in un finale di stagione alla ricerca di una tranquilla salvezza, dovrà pensare in estate a difendersi dagli attacchi che arriveranno per un big giallorosso. Soprattutto da una squadra giallorossa come il Lecce, la Roma. Fissato il prezzo.

Il Lecce dovrà pensare prima di tutto alla salvezza e poi alle situazioni di calciomercato. Ma questo non c'è nemmeno bisogno di dirlo, la società è "sul pezzo" e la squadra sembra essersi rimessa sulla giusta strada verso la permanenza in Serie A.

Come riporta il sito calciolecce.it, il Lecce fissa il prezzo per un suo top player ormai da qualche stagione. Stiamo parlando di Wladimiro Falcone. Il direttore sportivo Corvino ha già fissato il prezzo per il portiere: 20 milioni di euro. Questa valutazione indica un possibile interesse da parte di altri club nei confronti di Falcone. Una su tutte? La Roma. La squadra allenata adesso da De Rossi ha già sondato il terreno più volte per lui, ma chissà se vorrà ancora farlo nel prossimo calciomercato visto che si trova in casa un portiere come Svilar? Possibile però che la Roma stessa voglia acquistare Falcone a prescindere da Svilar. Intanto il Lecce fissa il prezzo per Falcone.