Calciomercato Torino: clamoroso inserimento dell’Inter per…e il Milan pesca dal Lecce…

Il Torino nel prossimo calciomercato estivo potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti assoluti, arriva anche l’interesse dell’Inter per lui. Il Milan invece pensa a un giovane del Lecce che si sta mettendo in evidenza in questa stagione, ecco di seguito i nomi.

Il Torino sa bene che nel prossimo calciomercato estivo ci sarà l’assalto per un suo big. Stiamo

parlando di Alessandro Buongiorno, già molto apprezzato nello scorso calciomercato quando era a un passo dall’Atalanta. Stavolta lo vogliono tutti i top player della Serie A, dalla Juventus al Milan, per arrivare all’Inter.

Il Milan su un giovane del Lecce

Come riportato su fantacalcio.it proprio l’Inter sarebbe la squadra più interessata a Buongiorno. Con Pavard e Bastoni come braccetti, all'Inter il profilo di Buongiorno sarebbe ideale e anche al giocatore più congeniale. Anche dalla Premier League arriveranno le offerte per il Torino e il presidente Cairo intanto fissa un prezzo: almeno 40 milioni di euro. Il Milan invece si sta già muovendo sempre sul fronte calciomercato per trovare un’alternativa di livello a Theo Hernandez, come capita senza successo da qualche anno. Stavolta il nome individuato arriva dal Lecce e si chiama Patrick Dorgu, terzino danese classe 2004 che sta facendo molto bene in maglia giallorossa e anche lui è seguito da diverse squadre.