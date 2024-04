Napoli-Conte: De Laurentiis non si arrende! Le ultime

Napoli-Conte: la trattativa continua. I sogni e le offerte di De Laurentiis per l'ex allenatore di Inter e Juventus. Ma le alternative (almeno 2 o 3) resistono e non mollano. Le ultime sulla situazione principale che riguarda la società partenopea di questi tempi.

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per trovare un allenatore ambizioso per il Napoli della prossima stagione. Dopo lo scudetto, i partenopei sono stati fin qui protagonisti di un'annata a dir poco anonima e con tre allenatori al timone differenti. Il sogno resta quello di ingaggiare Antonio Conte, un vero e proprio big del ruolo, con 2-3 alternative possibili.

Napoli-Conte: la situazione e le alternative

Il patron del Napoli è pronto ad un'offerta economica principesca per Antonio Conte, a cui verrebbe concessa libertà anche sul calciomercato, ovviamente in base alle disponibilità societarie (ma la cessione di Osimhen porterà davvero tanti soldi).

L'ex allenatore della Juventus rifiutò il Napoli in corsa, dopo l'esonero di Rudi Garcia; chissà ora cosa farà di fronte alla possibilità di poter guidare i partenopei con la nuova stagione.

Le alternative forti restano quelle di Pioli (in uscita dal Milan) e Gasperini. Portare viola quest'ultimo dal suo habitat naturale di Bergamo non sarebbe facile, ma la seconda chance in carriera offertagli da una big potrebbe farlo vacillare. Più defilata la soluzione Vincenzo Italiano.