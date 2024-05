Bruno Longhi: "De Zerbi è vicinissimo al Bayern Monaco"

Il celebre e navigato giornalista Bruno Longhi ha dato pochi minuti fa, sul proprio profilo Twitter, la notizia che l'allenatore italiano Roberto De Zerbi sarebbe ad un passo dal diventare il tecnico del Bayern Monaco della prossima stagione. Le ultime su tutta la vicenda.

Dopo settimane di voci, nomi ed indiscrezioni, poco fa il giornalista Bruno Longhi, come riportato da SportMediaset, ha rotto gli indugi ed ha dichiarato che Roberto De Zerbi è vicinissimo a diventare l'allenatore del Bayern Monaco della prossima stagione.

Bayern Monaco: dopo tanti no, ecco la virata decisiva su Roberto De Zerbi?

Come tutti sanno, Thomas Tuchel non allenerà il Bayern Monaco anche nella prossima stagione. Il lungo casting della società bavarese ha dovuto registrare diversi no: da Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick. Proprio Rangnick nelle ultimissime ore ha affermato, in via ufficiale, di voler continuare a dedicarsi ad allenare la nazionale austriaca di calcio.

Ecco allora che le tante voci su De Zerbi si sono intensificate nelle ultime ore, ma è notizia di pochissimi minuti fa che Bruno Longhi, noto giornalista, ha dichiarato che l'intesa tra l'allenatore italiano (pronto ad un altro enorme passo avanti di carriera) ed il Bayern Monaco sarebbe vicinissima. Lo ha riportato direttamente dal suo profilo Twitter.