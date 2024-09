Cagliari: per il post Ranieri in pole c'è Baroni

Il Cagliari dopo avere raggiunto la sospirata salvezza dovrà dire addio a Claudio Ranieri. Al suo posto potrebbe arrivare Baroni, autore di una clamorosa salvezza con il Verona. Nel ventaglio dei nomi c'è anche quello di Liverani, che però sembra essere più defilato.

Il Cagliari, in pieno entusiasmo generale post salvezza pensa ovviamente al calciomercato del prossimo anno. Non solo per quanto riguarda i giocatori da aggiungere alla rosa e quelli eventualmente da cedere, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la figura del nuovo mister, dopo l'addio di Ranieri.

Baroni in pole per il post Ranieri

Come riportato su fantamaster.it, il Cagliari aveva iniziato a credere alla possibilità di portare Juric sulla propria panchina. Al momento tale pista sembra essere svanita, così come quella che portava, anzi riportava Liverani sulla panchina sarda. Anche la pista Liverani è molto lontana, almeno adesso. Spuntano due nomi su tutti soprattutto uno, quello di Baroni, che quest'anno con il Verona ha compiuto un vero e proprio miracolo con la salvezza acciuffata addirittura a una giornata dal termine e con una squadra totalmente smantellata a gennaio. L'altro nome al momento un pò più defilato è quello di Gotti, mister che ha traghettato il Lecce alla salvezza dopo il burrascoso esonero di D'Aversa.