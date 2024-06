Calciomercato Juventus, idea Douglas Luiz: 2 alternative come contropartita

La stagione della Juventus è da poco finita, ma la dirigenza bianconera è già proiettata in ottica calciomercato estivo per ottenere nuovi rinforzi in vista di una campagna 2024-25 che si preannuncia piena di impegni. L'interesse del d.s. Giuntoli sembra essere ricaduto su Douglas Luiz, dell'Aston Villa.

La Juventus non vuole perdere tempo in vista dell'apertura della sessione estiva di calciomercato: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome sul taccuino di Giuntoli sembrerebbe quello di Douglas Luiz, centrocampista attualmente in forza all'Aston Villa.

Sarà infatti importante aggiungere rinforzi alla rosa bianconera in vista della prossima stagione: la qualificazione all'edizione 2024-25 di Champions League conquistata quest'anno imporrà ai piemontesi un calendario ricco di impegni, spesso con partite infrasettimanali di un certo spessore. Ad occuparsene, seppur non sia ancora arrivato l'annuncio in via ufficiale, probabilmente sarà Thiago Motta, scelto come erede di Massimiliano Allegri dopo una stagione conclusa al di sopra di qualsiasi realistica aspettativa con il Bologna, anch'esso qualificato alla prossima Champions League in virtù del quinto posto in classifica ottenuto in campionato.

Calciomercato Juventus, la trattativa per Douglas Luiz

L'interesse della Vecchia Signora per Douglas Luiz è riportato da La Gazzetta dello Sport, sito che aggiunge anche come all'Aston Villa, squadra in cui attualmente milita il brasiliano, potrebbe finire una contropartita in uscita dalla Juventus. I due nomi menzionati sono quelli di Weston McKennie, in procinto di lasciare Torino dopo il mancato accordo per il prolungamento del proprio contratto, e Matias Soulé, al rientro dal prestito dal Frosinone ma senza la certezza di un posto fisso in squadra.

Il contratto del mediano dei Villans scade nel 2026, c'è dunque un concreto interesse da parte del d.s. Monchi di vendere il giocatore prima che possa perdere valore, il quale però, stando a quanto riportato ancora una volta dal giornale rosa, cercherà un acquirente disposto a spendere 40 milioni per accaparrarsi le prestazioni del mediano ex Manchester City.

Douglas Luiz ha chiuso questa stagione con l'Aston Villa al quarto posto e con un bottino di 9 reti e 5 assist collezionati in 35 partite di Premier League.