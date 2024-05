Calciomercato Lazio: l'esterno sinistro è ad un passo

La Lazio sarebbe molto vicina a chiudere il primo colpo di calciomercato in vista della prossima stagione. Dalla Germania dovrebbe tornare in Italia Robin Gosens, che ha già passato quattro anni e mezzo con la maglia dell'Atalanta ed uno e mezzo con quella dell'Inter.

La Lazio è impegnata in una difficilissima volata per la qualificazione alla prossima Champions League, ma il direttore sportivo Fabiani è già al lavoro per garantire ad Igor Tudor i rinforzi per la prossima stagione. Non si punta ad una rivoluzione, ma ci saranno comunque diversi avvicendamenti per venire incontro alle esigenze tattiche del nuovo allenatore. A tal proposito il primo acquisto potrebbe essere quello di Robin Gosens.

Gazzetta.it annuncia: in arrivo Gosens per la Lazio

Secondo quanto riportato dai colleghi di Gazzetta.it, il primo rinforzo per la nuova Lazio potrebbe essere Robin Gosens, in forza oggi all'Union Berlino, dopo 6 anni passati in Italia (4 e mezzo all'Atalanta ed uno e mezzo nell'Inter).

Proprio la familiarità col calcio nostrano è una delle caratteristiche che ha spinto la società biancoceleste ad andare diretta sul calciatore tedesco, sbaragliando a quanto pare la concorrenza di un altro club italiano: il Bologna.

La Lazio cerca un esterno sinistro di gamba che possa fare tutta la fascia. Al giocatore dovrebbe essere garantito un ingaggio da 3 milioni di euro, bonus compresi. Mentre all'Union Berlino (con il giocatore che avrebbe già comunicato la sua volontà di tornare in Italia) andrebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto.