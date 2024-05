Calciomercato, Milan-Guirassy: contatto

La caccia all'erede di Olivier Giroud per quanto riguarda il Milan prosegue senza soste. E c'è da registrare un nome nuovo: si tratta di Serhou Guirassy. Lo score invidiabile dell'attaccante francese, naturalizzato guineano, è di 30 reti su 30 partite disputate in stagione.

In casa Milan è partita la corsa, da tempo, per trovare il sostituto di Olivier Giroud. E c'è da registrare un contatto che c'è stato stamattina proprio tra la società rossonera e lo Stoccarda per l'attaccante Serhou Guirassy. Lo riporta SportMediaset.

Il centravanti francese, naturalizzato guineano, è stato autore di 30 segnature in 30 partite disputate in stagione. In Bundesliga 28 reti su 28 gare che gli faranno sfiorare la Scarpa d'Oro.

Milan: Guirassy è la soluzione più praticabile per il dopo Giroud?

È vero che il bomber francese chiede 5 milioni di euro all'anno d'ingaggio, cifra sulla quale si dovrà trattare e molto, ma dal punto di vista del cartellino il costo non è impossibile. Ha una clausola da 17,5 milioni di euro.

Le alternative come Zirkzee e Sesko (per lo sloveno, il Lipsia penserebbe ad una cessione solo davanti ad una cifra monstre da 70 milioni di euro) sono molto più onerose, per la folta concorrenza, specie da parte delle squadre di Premier League.

Il Milan punta Serhou Guirassy: se son rose, fioriranno!