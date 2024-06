Calciomercato Roma, interesse per Gabriel Sara

La Roma sta già preparando le prime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato: una di queste potrebbe essere quella di Gabriel Sara, centrocampista brasiliano del Norwich reduce da una grande stagione in termini numerici. Di seguito tutte le info sulla trattativa.

La Roma è già pronta a scaldare i motori in vista della sessione estiva del calciomercato di quest'anno: secondo quanto riportato da più fonti, tra cui calciomercato.com, i giallorossi sarebbero interessati a Gabriel Sara, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Norwich, squadra militante nella EFL Championship, ovvero la seconda lega inglese.

È dunque già in corso la costruzione della nuova rosa che porterà la Roma di De Rossi ad essere impegnata su più fronti nel corso della prossima stagione: oltre al campionato e alla Coppa Italia, i giallorossi giocheranno infatti anche in Europa League, così come accaduto nella stagione appena conclusa, grazie ai 63 punti accumulati nelle 38 gare di Serie A disputate.

Calciomercato Roma, la trattativa per Gabriel Sara

L'interesse della Roma per Gabriel Sara è un fatto riportato da più fonti, tra cui calciomercato.com, nelle quali si evidenzia come per accaparrarsi le sue prestazioni potrebbero servire 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma supportata dalle notevoli statistiche del brasiliano in Championship: nelle 46 partite giocate con il Norwich, il 24enne ha inciso in fase realizzativa 13 volte ed ha fornito un passaggio vincente per un suo compagno in 12 occasioni. Si tratta quindi di un centrocampista box-to-box, in grado di fornire il proprio sostegno in entrambe le fasi.

Le due ragioni che potrebbero permettere la buona riuscita della trattativa sono il mancato approdo in Premier League dei Canaries, con conseguente volontà del giocatore di spostarsi in un campionato di maggior livello, e la possibile uscita di alcuni elementi del centrocampo della Roma, come ad esempio Renato Sanches, che rientrerà al Paris Saint-Germain alla scadenza del prestito, o Aouar.