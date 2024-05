Gilardino conferma: "Ho un accordo verbale per rinnovare con il Genoa"

Il Genoa è pronto a rinnovare il contratto al suo allenatore Alberto Gilardino. Nonostante le avances di altre squadre, tra le quali la Fiorentina, le due parti avrebbero già raggiunto un accordo verbale per continuare il sodalizio. Nell'articolo cifre e dettagli.

Alberto Gilardino e il Genoa: una storia destinata ad andare avanti ancora per molto tempo. Dopo che radio mercato aveva raccontato di un avvicinamento costante tra le parti per la firma di un nuovo contratto, lo stesso allenatore oggi ha ammesso di avere raggiunto un accordo, per ora solo verbale, per il rinnovo del contratto con il Grifone.

Gilardino ha sempre avuto il desiderio di restare al Genoa

Come vi avevamo raccontato circa una settimana fa, Gilardino era uno dei tecnici preferiti dalla Fiorentina, in particolare dal compianto Joe Barone (per il dopo Italiano), ma sarà accontentato dal Genoa. Sia in fatto di salario, che sarà raddoppiato, sia, soprattutto, in quello tecnico perché parteciperà alla costruzione della squadra sul mercato, con l'obiettivo di puntare presto alle posizioni europee del Campionato. Contratto fino al 2026.

L'ex centravanti, alla vigilia di Milan-Genoa, ha ammesso di aver raggiunto un accordo verbale per restare. Mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. Il suo desiderio e la sua volontà sono state esaudite.